Senza dimora in Anagrafe sanitaria regionale Marche: le dichiarazioni di Carlo Ciccioli "Una Pdl con la quale si pone rimedio a una dimenticanza del passato, stabilendo le modalità per l'iscrizione" - VIDEO

“Un segno di civiltà che permetterà anche un monitoraggio completo delle persone senza fissa dimora che vivono abitualmente nelle Marche, sanando una dimenticanza del passato politico di questa Regione.

Ringrazio la IV commissione Sanità e i sottoscrittori della Pdl: ‘Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale’ che avrà una dotazione finanziaria per le annualità 2024 e 2025, fino a 10mila euro e, per gli anni successivi, la spesa sarà autorizzata con le rispettive leggi di Bilancio.

Con questa nuova normativa si pone fine a una lacuna presente nella legge regionale 16 marzo 2000, n. 19 che stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell’anagrafe assistiti – Anagrafe regionale sanitaria che, di fatto, escludeva dall’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani senza fissa dimora.

Avendo ogni cittadino pieno e incondizionato diritto ad accedere alle cure, in quanto pubblico servizio, e rientrando tra le facoltà attribuite alle Regioni quella di estendere la tutela sanitaria regionale anche alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale, risulta necessario rimuovere gli ostacoli previsti ai fini dell’iscrizione dei cittadini italiani senza dimora e determinare modalità e soggetti responsabili delle procedure.

Da qui, quindi, la Pdl con la quale si individua la categoria di persone destinatarie dando loro la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanitaria regionale ed attribuendo loro la facoltà di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia) e anche la possibilità di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia. L’iscrizione avviene su segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all’Azienda sanitaria territoriali. Stabilisce inoltre che la Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un atto in cui siano indicate le modalità e le procedure che disciplinano l’iscrizione. E che presenti ogni 3 anni, alla competente Commissione assembleare, una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della legge, riportando in particolare il numero delle persone senza fissa dimora che abbiano richiesto l’iscrizione all’Anagrafe sanitaria regionale, il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a tale categoria di persone. Inoltre, riporterà le eventuali criticità emerse dall’applicazione della legge”.

Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, relatore di maggioranza della Pdl n. 77 “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”

