Un grande concerto di Vinicio Capossela ad Ancona Due bis e tanti applausi

Un grande concerto quello che Vinicio Capossela ha tenuto mercoledì 8 novembre al teatro Le Muse di Ancona, con pochi posti vuoti.



Il cantautore nato in Germania, ma residente da anni a Scandiano in Emilia, ha ripercorso la sua carriera, che lo ha visto più volte vincere il premio Tenco, soprattutto dando spazio agli ultimi album, come l’ultimo in assoluto, Tredici canzoni urgenti.

Capossela ha presentato così il lavoro, molto apprezzato da critica e pubblico: “nel momento in cui la politica viene meno al suo ruolo, si fa spettacolo e perde il suo senso politico e civico, lo spettacolo, dunque la musica, deve farsi politica e avere impegno civico”.

Oltre 2 ore e un quarto di musica, con un paio di bis e tanti applausi quando Capossela ha ricordato le sue frequentazioni col Barfly, lo storico locale di Recanati, aperto nel 1987 e poi chiuso nel 2003 trasferendosi alla Baraccola, dove a sua volta ha chiuso ormai da oltre dieci anni.