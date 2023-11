Premiata Forneria Marconi e De Andrè, successo ad Ancona Lo storico gruppo ha ripercorso la carriera del cantautore a teatro

Successo per il concerto della Premiata Forneria Marconi che al teatro delle Muse di Ancona il 31 ottobre ha ripercorso la sua collaborazione con Fabrizio De Andrè con un concerto interamente dedicato al cantautore genovese.



La Pfm, che ha superato i 50 anni di carriera e che per questo tour ritrova il suo storico tastierista Flavio Premoli, ha suonato per quasi 2 ore celebri canzoni di De Andrè come “Il pescatore”, “Rimini”, “Andrea”, concludendo tra gli applausi di un teatro esaurito con “E’ festa” , canzone simbolo del gruppo che da anni la utilizza per terminare i suoi concerti.