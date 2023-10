Stefano Fresi apre i sipari di Camerino e Corinaldo con “Cetra… una volta” Giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2023 all'Auditorium Benedetto XII e al Teatro Goldoni lo spettacolo tributo al celebre quartetto

Le due stagioni teatrali dell’Auditorium Benedetto XIII di Camerino il 2 novembre e del Teatro Comunale Goldoni di Corinaldo il 3 novembre, realizzate dai rispettivi Comuni con l’AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, prendono il via con Toni Fornari, Emanuela Fresi, Stefano Fresi in Cetra una volta scritto da Toni Fornari e Cristiana Polegri e messo in scena con la regia di Augusto Fornari per una produzione ATPR Associazione Teatri per Roma.



Cetra…una volta è un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80. La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti da tre interpreti eccezionali che in un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto.

Racconta il regista Augusto Fornari nella presentazione dello spettacolo: “È proprio in famiglia che è nato il nostro amore per loro. Io, mio fratello Toni, Stefano, sua sorella Emanuela, molti anni fa, ascoltavamo le loro canzoni. Poi Stefano, Toni ed Emanuela – che in seguito avrebbero formato il trio comico-vocale Favete Linguis – iniziarono a cantarle, prima, poi a modificarle, a riscriverle, a reinventarle. Ed eccoci al senso di Cetra… una volta: non un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato; canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere”.

Biglietti: a Camerino posto unico numerato in vendita a 20 euro (posto unico numerato), con ridotto a 15 euro, alla biglietteria dell’Auditorium Località Colle Paradiso aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 18. Info Ufficio Cultura Comune di Camerino cultura@comune.camerino.mc.it tel. 0737/431401.

A Corinaldo primo settore 18 euro, secondo 15 euro con riduzioni – in vendita alla Biglietteria Teatro, tel. 338/6230078, il giorno di spettacolo dalle ore 20. Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche su vivatocket.com e AMAT/Vivaticket. Info Teatro Goldoni tel. 338/6230078 teatro@corinaldo.it.

Informazioni AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21,15 in entrambi i teatri.