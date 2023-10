Delegazione Lega Giovani Marche ad evento di gruppo europarlamentare Identità e Democrazia "Riscopriamo le nostre origini per costruire il futuro"

La campagna elettorale per le elezioni europee sta per iniziare e la Lega Giovani Marche scalda i motori. In attesa delle iniziative sul territorio marchigiano, che non tarderanno a venire, una delegazione della Lega Giovani Marche, tra cui i responsabili della provincia di Macerata e di Ancona, Mirko Giordani e Giammarco Russi, ha preso parte a Roma alla conferenza dei movimenti giovanili aderenti ad Identità e Democrazia, il gruppo parlamentare di Bruxelles di cui fanno parte, tra gli altri, la Lega ed il Rassemblement National di Marine Le Pen.

Tra i partecipanti alla conferenza di venerdì 13 ottobre, presso il Nazionale Spazio Eventi di Roma, vi sono stati europarlamentari, deputati e leader giovani provenienti da diverse nazioni europee che, con i loro interventi, hanno voluto indirizzare le generazioni future ad ottenere la consapevolezza di un futuro comunitario diverso da quello che viene imposto dal mainstream.

Dopo l’apertura da parte del deputato e segretario della Lega Giovani, Luca Toccalini, e dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, si sono susseguiti gli interventi degli ospiti, provenienti da diversi Paesi tra cui Portogallo, Stati Uniti, Francia, Belgio e Ungheria, esponendo il fallimento delle ultime politiche migratorie e di come sia importante l’appartenenza ad un’unica identità, pur restando uniti nella diversità, auspicando ad un’Europa dei Popoli. Si sono ribadite, infatti, le necessità sempre più cogenti di limitare l’immigrazione di massa, proteggendo i confini d’Europa anche e soprattutto dal terrorismo islamico che è tornato a colpire in Francia nei giorni scorsi.

È’ stato inoltre proiettato un video-messaggio di Ariel Kallner, membro del parlamento israeliano, che ha marcato l’appartenenza di Israele alla sfera occidentale e di come siano ingiusti e orribili i crimini commessi contro i civili dai terroristi di Hamas. L’intervento di Kallner e la presenza dei partiti della destra europea, ha scatenato la galassie della sinistra e dei movimenti pro-Palestina che hanno manifestato, a tratti anche violentemente, contro il raduno di Identità e Democrazia.

“Abbiamo avuto modo di trattare i temi più importanti che mettono alla prova la nostra Europa, a partire dalla crisi economica e globale fino a toccare le politiche comunitarie ed internazionali. – dichiara il Commissario provinciale di Ancona della Lega Giovani, Giammarco Russi – Abbiamo parlato di un’Europa dei popoli, ossia un’Europa che la Lega e tutto il gruppo Id auspica da moltissimo tempo. È stato davvero un grande onore confrontarsi con gli europarlamentari e deputati provenienti dalle diverse nazioni europee, con i quali ho parlato della nostra realtà nazionale e locale, esponendo a loro tutte le sfide che ci attendono dal Pnrr all’inflazione, fino alla crisi globale attuale – concludendo – Un grande onore essere stato qui ma sopratutto una bellissima soddisfazione; mentre fuori c’erano i manifestanti pro Palestina che inneggiavano ad Hamas al terrorismo islamico, noi parlavamo di futuro, di pace, di progettualità e di Europa, in maniera democratica e non violenta. Non è così difficile da quale parte stare”.

da Lega Giovani