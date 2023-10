Per diventare cittadini attivi, nasce dai giovani per i giovani “Esposti al rischio” – VIDEO Progetto finanziato dalla Regione Marche centrato sul tema dei rischi legati ad alluvioni, terremoti e dipendenze tecnologiche

Un nuovo progetto di rete, finanziato dalla Regione Marche – Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, sta prendendo forma. Il suo nome è Esposti al Rischio e coinvolgerà enti del Terzo settore, Comuni e scuole, con l’obiettivo di guidare i giovani nel complesso mondo del rischio, in particolar modo nell’era dell’incertezza nella quale viviamo.



Creato dai giovani per i giovani, il progetto mira a dotare i partecipanti di competenze utili per diventare cittadini attivi, fondamentali in un contesto segnato dall’emergenza climatica e da rapidi cambiamenti tecnologici e digitali.

Il focus principale del progetto Esposti al Rischio sarà centrato sul tema dei rischi legati alle alluvioni, ai terremoti e alle dipendenze tecnologiche. Si tratta di argomenti di rilevanza cruciale, considerando il contesto attuale, in cui la società tutta si trova ad affrontare sfide sempre più complesse e in rapida evoluzione.

Il progetto verrà concretizzato con il prezioso supporto e la collaborazione di sei Comuni delle Marche: Barbara, San Ginesio, Morro d’Alba, Fratte Rosa, Mercatino Conca e Monte Grimano Terme. Per ciascuna località sono previste tre diverse attività, tra cui una mostra sul rischio. La mostra sarà aperta alle scuole, ovviamente, ma anche a un pubblico generico, al fine di trasmettere quali sono i comportamenti più sicuri da adottare. Sarà quindi un’opportunità per comprendere cosa fare concretamente in caso di emergenze o di eventi rischiosi.

Per realizzare Esposti al Rischio stiamo costruendo una squadra di giovani che verrà formata appositamente attraverso incontri online e in presenza dal punto di vista teorico e pratico. La squadra avrà l’occasione di co-progettare e animare la mostra.

Esposti al Rischio è quindi un’opportunità per sviluppare competenze comunicative e divulgative insieme a professionisti nazionali del settore.

Se hai tra i 19 e i 35 anni e pensi di essere la persona giusta, compila questo modulo online e sarai ricontattato per ulteriori informazioni.

La formazione è gratuita, per maggiori informazioni e il modulo da compilare visita il sito internet: www.fosforoscienza.it/ index.php/esposti-al-rischio/

Le iscrizioni scadono il 03 novembre, il corso si svolgerà tra novembre e dicembre 2023, mentre le attività nei Comuni si terranno nella primavera 2024.

Esposti al Rischio incarna la forza della collaborazione tra giovani e organizzazioni del Terzo settore, dimostrando che l’educazione e la consapevolezza possono essere strumenti potenti per affrontare l’incertezza del mondo moderno. In un’epoca in cui la conoscenza è la chiave per superare le sfide, questa iniziativa promette di preparare una generazione di cittadini responsabili e informati, pronti a far fronte ai rischi del futuro.

A guidare questo ambizioso progetto sarà l’Associazione Culturale Next (Fosforo: la festa della scienza) un’organizzazione giovanile con sede a Senigallia. Next sarà affiancata da una rete di partner come Fondazione Caritas ETS, Il Seme, Undicesimaora e Di.te. (Associazione nazionale per le dipendenze tecnologiche e il cyber bullismo) per formare un team dedicato a educare e preparare la generazione futura a fronteggiare le sfide del nostro tempo.