Solidarietà dal presidente Latini a Mangialardi per l’atto vandalico subìto a Palazzo Marche Dopo grave danneggiamento della porta dell'ufficio del capogruppo PD: "Disposti tutti gli accertamenti. Va fatta piena luce"

Il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, esprime la più completa solidarietà al capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, per quanto accaduto nella giornata del 6 ottobre.

La porta del suo ufficio ospitato a Palazzo delle Marche è stata, infatti, gravemente danneggiata da ignoti.

“Non mancherò – fa sapere Latini – di far disporre tutti gli accertamenti del caso per individuare i responsabili di questo increscioso episodio, che desta ulteriore preoccupazione considerato che si è verificato nell’ambito della sede istituzionale. Ritengo che vada fatta piena luce e auspico di poter fornire quanto prima risposte che possano permetterci di mettere in atto le conseguenti azioni da intraprendere”.