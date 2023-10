Guida sotto effetti di alcool e droga: controlli serrati per quattro weekend nelle Marche Polizia di Stato e Compartimento Polizia Stradale Marche rafforzano l'impegno nel ricordo delle vittime della strada

316 Letture Cronaca

In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che quest’anno si celebra il 19 novembre, la Polizia Stradale ha organizzato una serrata attività preventiva di controlli sulla guida anti-alcol e droga, con inizio dal weekend del 6-7-8 ottobre e per i prossimi quattro fine settimana.

I dati e le modalità dell’operazione sono stati descritti durante la conferenza stampa indetta a Roma nella giornata del 6 ottobre presso la Sala Planisfero dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Da un focus sulle nuove generazioni è emerso che, da qualche anno, la prima causa di morte per i giovani fino a 24 anni è legata all’incidentalità stradale.

Alla luce di ciò, gli sforzi operativi della Polizia Stradale continuano ad essere sempre più cospicui soprattutto con riguardo alle attività di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione.

Il Compartimento Polizia Stradale Marche si impegna in tale virtuosa e preziosa attività di controllo predisponendo mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a partire dalla serata del 6 ottobre 2023 e per i prossimi quattro fine settimana in partenariato con tutte le Questure della Regione.