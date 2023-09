Cesetti presenta una proposta di legge regionale per la lotta alla droga "Chiediamo che su base volontaria anche chi ricopre ruoli istituzionali si sottoponga ai test antidroga"

È noto che il consumo di sostanze stupefacenti sia in esponenziale crescita: un fenomeno che, come messo in evidenza dalla ;Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze del 2023, riguarda sia la fascia 18-64 anni sia quella 15-19 anni.

Un quadro che dovrebbe spingere le istituzioni locali, oltre che il governo e il Parlamento, a mettere in campo azioni di prevenzione più incisive. E in questa direzione va la proposta di legge depositata dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, sottoscritta da tutto il gruppo dem, che questa mattina ha iniziato il suo iter istituzionale in IV commissione per il successivo approdo in Assemblea. I relatori saranno il consigliere Carlo Ciccioli per la maggioranza e lo stesso Cesetti per la minoranza.

Tra le azioni previste c’è l’istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga, in occasione della quale la Regione Marche sarà chiamata a organizzare campagne di informazioni e momenti di approfondimento volti alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive, alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, e alla diffusione della cultura della legalità.

“Stiamo parlando di un problema – afferma Cesetti – che purtroppo sta assumendo contorni estremamente preoccupanti e, nella nostra regione, direi persino allarmanti. Basti dire che le Marche non solo vedono crescere i consumi di sostanze stupefacenti, ma risultano pure tra le regioni in cui nel 2022 sono stati sequestrati i maggiori quantitativi di eroina. Fermo restando il prezioso e insostituibile ruolo svolto dalle forze dell’ordine sotto l’aspetto repressivo, è tempo che le istituzioni diano un segnale concreto che vada oltre i soliti buoni auspici. La lotta alla droga impone l’attivazione di iniziativ capillari ed efficaci che devono necessariamente coinvolgere tutti: dal Servizio sanitario regionale agli enti locali, dalle associazioni del terzo settore all’Ufficio scolastico regionale, dai Servizi per le tossicodipendenze alle comunità terapeutiche. Penso a iniziative che devono anzitutto avere l’obiettivo di divulgare e diffondere la consapevolezza dei rischi e dei danni che derivano dall’uso di sostanze stupefacenti”.

Ma, in caso di sua approvazione, il vero valore aggiunto della nuova legge è dato dal richiamo a dare il buon esempio rivolto a chi ricopre incarichi istituzionali. All’articolo 2, infatti, si prevede la possibilità che in prossimità della Giornata regionale per la lotta alla droga, il presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti di Provincia e i consiglieri provinciali, nonché i sindaci, i loro assessori e i consiglieri comunali, si sottopongano, ovviamente su base volontaria, alla effettuazione di test antidroga nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

“Anche gli amministratori pubblici – spiega Cesetti – sono chiamati a dare un forte segnale di responsabilità e di esempio in virtù della loro funzione e del loro ruolo di rappresentanti delle istituzioni democratiche. Di questa battaglia, la classe politica dovrebbe essere il vero testimonial. D’altra parte, non dimentichiamo che già nel 2021 l’assessore Saltamartini aveva denunciato pubblicamente l’utilizzo di stupefacenti da parte di molti politici. Tanto è vero che, prendendo per serio e fondato il suo allarme, gli chiedemmo di intervenire concretamente per fugare ogni dubbio sull’integrità della classe politica della Regione Marche, promuovendo per tutto il resto della legislatura un costante screening antidroga sui componenti della giunta e del consiglio regionale. Ma il nostro appello rimase inascoltato”.