Incendio di un autocarro tra Senigallia e Marotta Nessuna persona coinvolta sull'A14

I Vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre in A14 nel tratto autostradale tra Marotta e Senigallia, in corsia sud, a causa di un incendio di un’autocarro che si trovava in sosta nell’area di servizio.

