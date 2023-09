Tavullia consegna le chiavi della città a Valentino Rossi 'TavulliaVale', giornata 'storica' per il Comune giovedì 7 settembre

E’ tutto pronto a Tavullia per il grande evento di giovedì 7 settembre quando la sindaca Francesca Paolucci consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi.

Sono attese migliaia di persone per ‘TavulliaVale’, organizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Marche, che si svolgerà in piazza Dante Alighieri sotto le mura medievali del paese: una giornata ‘storica’ per Tavullia che inizierà alle 17 con il dj set dei dj Giacomo Benda e Igna e la musica della special guest dj Ralf. Alle 20.30 la serata, che verrà trasmessa in diretta su Sky e sarà presentata dai commentatori Sky Moto Gp Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini, entrerà nel vivo. Tra video, interviste, gag e motori sul palco insieme a Valentino saliranno i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti a sorpresa tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi ed il presidente del Coni Giovanni Malagò.

“Oggi presentiamo questa iniziativa che definire regionale è davvero riduttivo – ha detto questa mattina il presidente della Regione Francesco Acquaroli nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello –. Sarà un evento internazionale, una grande festa per sancire ancora una volta lo stretto legame tra questo straordinario campione che rende orgogliose tutte le Marche e la sua città. Un ringraziamento va al sindaco e alla sua giunta per l’enorme sforzo organizzativo che, come Regione, siamo pronti a sostenere”.

“La consegna delle chiavi della città è un atto fortemente simbolico – ha proseguito l’assessore allo Sport Chiara Biondi – il riconoscimento di una carriera unica, ma anche e soprattutto del valore di Valentino Rossi, uno sportivo che continua a stupirci. Dopo tanti successi mondiali ha voluto istituire un’accademia per giovani piloti, un vivaio dove trasmettere la passione per questo sport e i sani valori della competizione e del lavoro di squadra, senza dimenticare l’aspetto della sicurezza, particolarmente importante in questa disciplina. Un’assunzione di responsabilità che rende questo campione ancora più meritevole”.

“Con questo evento vogliamo tributare il giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale diventata anche un’icona della nostra epoca – hanno spiegato la sindaca Francesca Paolucci e l’assessore al Turismo Patrizio Federici –. Valentino Rossi è un elemento identitario del nostro territorio che ha contribuito a promuovere e a far conoscere un piccolo Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ed ancora oggi, a quasi due anni di distanza dal suo ritiro, le sue imprese sono vive negli occhi e nei cuori di tutti gli appassionati di motociclismo. Anche in questi giorni Tavullia è meta di una sorta di pellegrinaggio dei suoi fan che vengono qui per conoscere i luoghi dove Valentino è nato, cresciuto e dove ha scelto di portare avanti la sua attività con la VR46 Riders Academy. Ringraziamo la Regione Marche per il prezioso sostegno e la collaborazione”.

Per raggiungere Tavullia è consigliabile utilizzare la doppia linea di bus navetta gratuita messa a disposizione dall’amministrazione comunale con partenze dalla stazione del treno di Cattolica e di Pesaro. Per chi scegliesse di utilizzare l’automobile è stato allestito un parcheggio nella zona industriale di Pirano dove è prevista la fermata del bus navetta.

Per partecipare a ‘TavulliaVale’ è necessario iscriversi sul sito www.tavulliavale.it. Presentandosi all’ingresso entro le ore 16 con l’iscrizione è garantito l’accesso all’evento mentre per chi non è iscritto o per coloro che, pur essendo iscritti, si presenteranno dopo le ore 16 non è garantito l’accesso all’evento ma si andrà fino ad esaurimento posti della piazza per esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

Non è necessaria l’iscrizione all’evento sul sito www.tavulliavale.it per tutti i residenti di Tavullia che hanno diritto prioritario di accesso.

Per i concittadini di Valentino sarà sufficiente recarsi direttamente negli uffici comunali nelle giornate di martedì 5 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), mercoledì 6 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19) o nella palestra comunale il giorno stesso dell’evento giovedì 7 (dalle 10 alle 19) per ritirare il pass necessario per accedere all’evento.