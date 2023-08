Coinvolgente serata con Cristiano Godano a Fano Emoziona il concerto acustico del cantante dei Marlene Kuntz

Brividi per i circa 200 fortunati (tutto esaurito) che in un luogo affascinante come pochi, l’ex chiesa di San Francesco nel centro storico di Fano, hanno assistito al concerto di Cristiano Godano di martedì 8 agosto.



Godano, leader dei Marlene Kuntz, stavolta si è presentato solo, con in braccio soltanto la sua chitarra, per un live acustico nell’ex luogo di culto del XIV secolo, privo del tetto dal terremoto del 1930.

Complici un cielo stellato e una brezza rinfrescante, il concerto, di circa 2 ore, non ha lasciato indifferente il pubblico e lo stesso artista, che ha dialogato in più occasioni con i fans raccontando la genesi – anche sofferta – delle canzoni: oltre una ventina quelle dell’esibizione, in un viaggio iniziato con i Marlene Kuntz (di cui sono statio eseguiti alcuni classici), passando per le composizioni soliste e un omaggio a Neil Young, padre putativo di tanti cantautori – alcuni davvero insospettabili – di cui è stata eseguita Old Man, dall’album Harvest (1972) del rocker canadese, uno dei più influenti nella storia della musica.