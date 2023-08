Sorvolo Frecce Tricolori su Ancona per l’iniziativa “AM ringrazia l’Italia” – VIDEO Il Presidente della Regione Acquaroli: "Tanta gente testimonianza di affetto che Italia, Marche e Ancona rivolgono all'Aeronautica"

Sorvolo effettuato dalle Frecce Tricolori sulla città di Ancona nella mattinata di lunedì 7 agosto, nell’ambito dell’iniziativa “AM ringrazia l’Italia”, organizzata in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare.

L’iniziativa porterà la Pattuglia Acrobatica Nazionale, fino ad ottobre, a sorvolare ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi suoi cento anni di storia.

Questo il video realizzato da “Azzurro Tricolore” ad Ancona in occasione del passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.

“Sono felice ed emozionato per aver assistito a questo straordinario spettacolo insieme a così tanta gente. Vedere qui centinaia di cittadini pronti a dare il loro abbraccio all’Aeronautica Militare mi riempie di orgoglio ed è la più sentita testimonianza dell’affetto che l’Italia, le Marche e Ancona rivolgono all’Aeronautica e più in generale alle forze dell’ordine e a tutti quegli uomini e quelle donne che quotidianamente si impegnano per la nostra sicurezza e per la sicurezza del Paese. Sono convinto che momenti come questo favoriscano nella comunità uno spirito di unità e compattezza, elementi fondamentali per affrontare e vincere le tante sfide che questo periodo così complesso pone di fronte alle istituzioni e alla società intera”.

Così il presidente della Regione Marche al sorvolo delle Frecce Tricolori su Ancona. Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare infatti, la Pattuglia Acrobatica Nazionale arrivando dal mare ha sorvolato con i suoi caratteristici fumi tricolore, il Monumento ai Caduti e il capoluogo dorico per ben quattro volte.