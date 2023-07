Serata di beneficenza per sostenere progetto della Fondazione Salesi su disturbi alimentari "Charity event" organizzato per giovedì 27 luglio da Commissione regionale pari opportunità e Comando Militare Esercito Marche

Una serata di beneficenza a favore della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Il “Charity event”, organizzato dalla Commissione regionale pari opportunità e dal Comando Militare Esercito Marche, in programma giovedì 27 luglio presso la Caserma “Falcinelli” di Ancona, è stato presentato a Palazzo delle Marche.

L’evento è finalizzato a raccogliere fondi per sostenere il progetto “Non solo farfalla”, screening precoce dei disturbi del comportamento alimentare nella prima infanzia (0-6 anni). Presenti alla conferenza stampa il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini; la Presidente Cpo Maria Lina Vitturini; il Comandante del Comando Militare Esercito Marche, Colonnello Enrico Gabrielli; la Direttrice della Fondazione Ospedale Salesi, Laura Mazzanti, e diversi sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Nel sottolineare il valore dell’evento il Presidente Latini ha voluto porre in evidenza come rappresenti “un sinergico impegno a favore dell’importante attività che la Fondazione Salesi porta avanti sin dalla sua nascita”. Dalla Presidente della Cpo Vitturini l’auspicio che la collaborazione tra Istituzioni prosegua in maniera proficua in futuro. “Non solo farfalla – ha detto – è un progetto che riguarda la tematica dei disturbi alimentari, particolarmente sentita nel periodo post covid e che interessa soprattutto il genere femminile”.

L’iniziativa benefica si svolgerà all’interno della Caserma sede del Comando Militare Esercito Marche. “Siamo orgogliosi di ospitarla – ha evidenziato il Colonnello Enrico Gabrielli – nella suggestiva cornice del Chiostro della Chiesa di S. Francesco ad Alto. L’Esercito è sempre in prima linea nel sostenere tutte quelle iniziative a favore della collettività”.

Ad illustrare il progetto la Direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus di Ancona, Laura Mazzanti. “Con la presidente della Fondazione, Cinzia Cocco, siamo particolarmente grate per questa iniziativa – ha sottolineato – che va a sostenere, il progetto di screening precoce dei disturbi del comportamento alimentare che, come Fondazione, stiamo portando avanti da alcuni anni insieme al Presidio di Alta specializzazione Salesi di Ancona. Si tratta di disturbi in crescita fra gli adolescenti, ma anche tra i bambini, in età sempre più precoce, per questo è fondamentale individuarli tempestivamente e lo screening è uno strumento essenziale”. Un approfondimento sulla tematica è stato fornito dal consigliere regionale Carlo Ciccioli che si è soffermato sull’origine dei disturbi del comportamento alimentare e sulla loro prevalenza tra la popolazione femminile.

Ricordate dalla Mazzanti anche le altre attività, a sostegno del benessere dei bambini ricoverati all’Ospedale Salesi di Ancona e delle loro famiglie, portate avanti dalla Fondazione come la musico terapia, la clown terapia, la gioco terapia, la pet therapy (anche a domicilio per bambini oncologici) la robot therapy, la Culla di Tin, i laboratori di orto in corsia e riuso, lo yoga per i bambini affetti da fibrosi cistica e il progetto “NeurOncoPed2023”.

Il ricco programma della serata prevede l’esibizione della pianista Carla Sgoifo e di diversi musicisti e cantanti lirici, con l’intervento della Soprano Stefania Donzelli, docente del Conservatorio G.Rossini di Pesaro. Verranno eseguite arie, duetti e musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e Massenet. Parteciperà anche la “sand artist”, Paola Saracini. Al termine un percorso degustativo con le specialità delle Marche.