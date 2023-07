Sanità, la mobilitazione continua I ringraziamenti delle sigle sindacali per la partecipazione alla manifestazione regionale dello scorso 15 luglio

Cgil, Cisl e Uil Marche ringraziano quanti: iscritti, simpatizzanti, semplici cittadini, hanno aderito e partecipato attivamente, sfidando il caldo, alla manifestazione regionale di sabato 15 luglio. Una manifestazione ben riuscita, che ha popolato il viale della Vittoria e piazza IV Novembre (il Passetto) oltre le aspettative, che ha visto radunarsi sotto le bandiere di CGIL CISL e UIL Marche più di duemila persone, desiderose di manifestare la loro insoddisfazione rispetto ad un sistema sanitario che non funziona e, al tempo stesso, di esprimere la voglia di partecipare ed esserci per cambiare le cose.

Abbiamo fatto sentire la nostra voce, la voce dei cittadini marchigiani e auspichiamo che questa voce venga ascoltata e si attivi urgentemente con la Regione un concreto, leale e franco confronto ad iniziare dalla proposta di Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025 attualmente all’esame del Consiglio Regionale.

Con la manifestazione di sabato e i presidi territoriali che l’hanno preceduta, teniamo vivo un percorso di mobilitazione a sostegno delle nostre proposte per una sanità regionale efficiente e che dia risposte concrete ai cittadini marchigiani. Un grande ringraziamento, perciò, perché la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil è la mobilitazione che riguarda tutti soprattutto perché, esserci, ha avuto ed ha un significato preciso: per proteggere chi mi protegge, per curare chi mi cura, e perché la sanità deve andare oltre il ceto sociale, oltre i colori, ed essere un diritto universale vero.