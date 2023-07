Pane Nostrum torna a Senigallia dopo anni Ventesima edizione ad ottobre

Tornerà a Senigallia dopo quattro stagioni di stop Pane Nostrum.



L’evento enogastronomico si terrà dal 6 all’8 ottobre 2023.

Non più piazza del Duca come location ma il Foro Annonario.

Si tratterà della ventesima edizione dell’evento che ha caratterizzato il mese di settembre ma che ormai da qualche anno non si svolgeva: torna adesso, in una nuova sede e con date spostate in avanti di qualche settimana.