“Partita del Cuore – Insieme per Senigallia”, una festa per tutti Vince la selezione locale, 3-2 al 90', ma vincono tutti con 30.000 euro di incasso - LE FOTO

Oltre 3.000 spettatori, 30.000 euro di incasso per la partita (altri 55.000 ne erano stati raccolti in precedenza) e festa per tutti nella Partita del Cuore – Insieme per Senigallia, con incasso agli alluvionati.

