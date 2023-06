Tutti gli eventi del Montelago Festival Musica celtica ancora protagonista

Tre appuntamenti per avvicinarsi alla ventesima edizione di Montelago Celtic Festival, tre serate di concerti in cornici suggestive per un nuovo appuntamento dell’European Celtic Contest, il concorso che seleziona le nuove proposte del panorama folk europeo.

Il 24 e 25 giugno a Camerino (Rocca dei Borgia) e il 2 luglio a Urbisaglia (Anfiteatro Romano) salgono sul palco le band selezionate dalla giuria scelta dai festival partner di questa iniziativa che guarda al domani, puntando su una scena musicale in divenire, sempre più promettente.

Il format European Celtic Contest (ECC), nato nel 2015 in collaborazione con i festival Mutina Boica di Modena, Druidia di Cesenatico (RN), Bustofolk di Busto Arsizio (VA), Matese Friend di Bojano (CB) e Abruzzo Irish di Notaresco (TE), prevede un vincitore a ogni tappa.

La prima si è svolta il 18 giugno a Castellarano (RE) dove l’alta qualità delle performance ha messo in difficoltà la giuria composta da 6 esperti, tra cui i 4 direttori artistici dei festival. Vincitori sono stati i Trinaluna, band perugina che ha staccato il biglietto per la finalissima del 3 agosto a Montelago Celtic Festival. Qui, al Mortimer Pub, si daranno battaglia i gruppi finalisti e uscirà la band vincitrice, a cui spettano quattro concerti retribuiti e un live show con intervista offerto da Astronave Recording Studios.

Gli appuntamenti del contest sono ad ingresso gratuito e prevedono le immancabili birre e una postazione food. Si inizia il 24 giugno alla Rocca dei Borgia a Camerino, dove alle 22 i Ruin Throne di Roma aprono la kermesse, seguiti da Jimmy & Scots Folk Band (Bologna) e Carro Bestiame (Foligno). Il 25 giugno, sempre alla Rocca dei Borgia ma con inizio alle 19, ad esibirsi saranno i Celtik Quarter (Enna), Valkanorr (Torino), Airin (Milano), Arkesia (Roma). Il 2 luglio si raggiunge un altro affascinante luogo, l’Anfiteatro Romano di Urbisaglia, per l’ultima session delle 21 con Taràf de Funiculàrs (Napoli), Il Pozzo di San Patrizio (Salerno) e The Shamrocks (Bari).

ECC è un evento firmato La Catasta e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Comune di Serravalle di Chienti (MC), Comune di Urbisaglia (MC), Comune di Camerino (MC), e con il contributo diIbalt, Il Mastio, Birrificio Malaripe, Azienda Agricola Le Torri.

EUROPEAN CELTIC CONTEST – VII EDIZIONE – PROGRAMMA MUSICALE

Sabato 24 giugno, Camerino (MC) – Rocca dei Borgia

22.00 – RUIN THRONE (Roma)

23.00 – JIMMY & SCOTS FOLK BAND (Bologna)

24.00 – CARRO BESTIAME (Foligno)

Domenica 25 giugno, Camerino (MC) – Rocca dei Borgia

19.00 – CELTIC QUARTET (Enna)

20.00 – VALKANORR (Torino)

21.00 – AIRIN (Milano)

22.00 – ARKESIA (Roma)

Domenica 2 luglio, Urbisaglia (MC) – Anfiteatro Romano

21.00 – TARÀF DE FUNICULÀRS (Napoli)

22.00 – IL POZZO DI SAN PATRIZIO (Salerno)

23.00 – THE SHAMROCKS (Bari)