Convocata la nuova seduta del Consiglio Regionale delle Marche Si svolgerà martedì 20 giugno

140 Letture Politica

Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 20 giugno, a partire dalle ore 10. La seduta sarà aperta, come di consueto, con l’esame delle interrogazioni. All’ordine del giorno anche un’interpellanza in tema di sanità e riguardante, in particolare, l’Emergenza-Urgenza. A seguire prevista la discussione di diverse mozioni su problematiche di varia natura. Diretta streaming dei lavori dal sito web dell’Assemblea legislativa.

C.C.

ORDINE DEL GIORNO

1. Interrogazioni a risposta immediata.

2. Interrogazioni:

n.793 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti e Mastrovincenzo “Incentivi alla mobilità ciclabile urbana attraverso sistemi di premialità ai cittadini-ciclisti, proporzionali ai chilometri percorsi nei tragitti casa-lavoro e casa-scuola”.

n.814 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Trasparenza in merito allo stato di attuazione dei progetti del P.N.R.R. da parte della Regione Marche”.

n.775 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Emergenza rivisitazione dei criteri degli aventi diritto al contributo per lo smaltimento dell’amianto”.

n.786 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Raddoppio linea ferroviaria Orte-Falconara”.

n.815 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo e Vitri “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 – Istituzione del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – Stato di attuazione delle erogazioni nella Regione Marche”.

n.830 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stabilimento Bakery di Fermo – zona Girola”.

n.833 a iniziativa del Consigliere Santarelli “Pericolo fallimento del Pnrr nella sanità delle Marche”.

n.837 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Vitri, Casini “Stato soluzione problema Casa Rossa di Ancona”.

3. Interpellanza n.20 a iniziativa della Consigliera Lupini “Riforma settore Emergenza-Urgenza: politica del governo regionale in materia di riforma dell’accesso alle cure urgenti, di riduzione della pressione dei Pronto Soccorso e valutazione Giunta sull’iniziativa adottata dalla Regione Emilia Romagna riguardo la realizzazione dei CAU-Centri di Assistenza e Urgenza”.

4. Mozione n.341 a iniziativa del Consigliere Rossi “Disservizi riguardanti il rilascio di passaporti e permessi di soggiorno”.

5. Mozione n.197 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Emergenza Covid-19 Ospedale regionale di Torrette”.

6. Mozione n.199 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Pagamento delle indennità dovute e non corrisposte in AV5”.

7. Mozione n.180 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi “Proposta di modifica DGR n. 1038 del 9 luglio 2012 istitutiva dei nidi domiciliari”.

8. Mozione n.194 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri “Potenziamento INPS delle Marche”.

9. Mozione n.204 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Latini “Accordo con Trenitalia per la fruizione gratuita, ai componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del servizio di trasporto ferroviario”.

10. Mozione n. 191 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Marcozzi, Pasqui, Rossi, Santarelli “Recupero e risanamento delle cave fluviali”.

11. Mozione n. 118 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Cesetti “Sostegno economico alla transizione del settore zootecnico ad allevamenti privi di gabbie”.

12. Mozione n. 309 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Contrarietà alla bozza del DDL su autonomia differenziata”.

Mozione n. 365 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Disegno di legge – A.S. n. 615 – recante ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’”.

Mozione n. 366 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Biancani, Mastrovincenzo “Disegno di legge n. 615 recante ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’”.

Interrogazione n. 825 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Casini, Mangialardi “Disegno di legge n. 615 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione””.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

13. Mozione n. 210 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo e Vitri “Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto”.