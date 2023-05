Il fondatore dei Tuxedomoon in concerto a Fano Giovedì 11 maggio

Blaine L. Reininger, co-fondatore della leggendaria band post-punk Tuxedomoon, è in tour per promuovere il suo ultimo album “Ocean Planet”, una raccolta di 12 canzoni appena pubblicate da Dark Companion a un anno di distanza dal doppio “Wounds and Blessings”, uscito nel 2022 per la label belga Les Disques du Crépuscole.

Questo nuovo live, presentato ai Bagni Elsa N°3 in località Fosso Sejore di Fano (PU) e promosso in collaborazione con l’etichetta Anitya Records, vede Reininger in ottima forma, passando dalle tastiere alle chitarre fino ad approdare al suo amato violino, ripercorrendo le tappe della sua immensa discografia solista dal 1984 ad oggi.

In particolare non mancheranno brani come “Volo Vivace” accanto a estratti dal suo ampio catalogo di musica per il cinema o a successi tratti da album quali “Night Air” del 1985, fino agli immancabili classici dei Tuxedomoon, tra cui “No Tears”.

Su tutto il timbro denso e profondo che ha reso celebre e immediatamente riconoscibile il cantante, polistrumentista e compositore americano, la cui maturità di espressione è arricchita da una voce rimasta immutata nel tempo.

In questo concerto – previsto con ingresso libero per giovedì 11 maggio, dalle ore 19.00 – Reininger è affiancato alla chitarra da Georgio Valentino, artista solista recentemente in forza alla storica rock band australiana Crime and the City Solution. In caso di maltempo l’evento si sposterà ai BagnAcciuga, a Fosso Sejore di Fano (PU).

