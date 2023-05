GreenLoop, torna il festival dell’economia circolare a Morro d’Alba dal 5 al 7 maggio Tredici appuntamenti in tre giorni ospitati in uno dei borghi più belli d'Italia per vivere il binomio arte e ambiente

601 Letture Cultura e Spettacoli

“Facciamolo circolare” è l’invito che lancia il GreenLoop Festival, l’evento che fa incontrare l’arte e l’ambiente per riflettere sull’economia circolare. Giunto alla terza edizione, il Festival, in programma a Morro d’Alba dal 5 al 7 maggio con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Palazzo delle Marche.

“L’Assemblea legislativa – ha sostenuto il Presidente Dino Latini – conferma con convinzione per il secondo anno la collaborazione con il GreenLoop Festival, una manifestazione innovativa, importante per tutta la comunità delle Marche”.

Morro D’Alba, tra i Borghi più belli d’Italia, rinnova la sua sensibilità per i temi ambientali, come ha sottolineato il sindaco Enrico Ciarimboli con l’assessore alla cultura Alessandra Bordeghini. “Quattro anni fa abbiamo iniziato a progettare con coraggio un evento che parlasse linguaggi nuovi – ha raccontato il primo cittadino – per spiegare un principio che in realtà fa parte della nostra storia, la pratica del riuso e del riciclo nella mezzadria”.

Un progetto che si sta ampliando con nuove partnership, includendo da quest’anno anche il gruppo BCC Icrea e Viva servizi, “con i quali ci confronteremo nel corso di due seminari – spiega il direttore artistico Marco Cardinaletti – con l’obiettivo di proporre iniziative che invitano al pensiero critico e alla responsabilizzazione”. Venerdì 5 maggio il seminario “Storie di young green heroes” dedicato al tema dell’accesso al credito e dell’imprenditoria green, mentre domenica 7 maggio, “C’era una volta una goccia”, un confronto con scienziati e istituzioni sull’uso delle risorse idriche, “spiegando ai cittadini anche i progetti per abbattere la dispersione dell’acqua”, ha anticipato nel corso della presentazione il Direttore generale di Viva Servizi Moreno Clementi.

In totale tredici appuntamenti in tre giorni che offrono spettacoli, laboratori, flash mob, aperitivi letterari e tavole rotonde. Tra gli ospiti in cartellone l’ecologista Annalisa Corrado, autrice del volume “Nessi e Connessi”, con la sociologa Rossella Muroni, l’eco-comico di Zelig Diego Parassole, l’attore e doppiatore Luca Violini. Spazio anche al fumetto con i laboratori dell’illustratrice bulgara Kalina Muhova, l’artista Holdenaccio e la disegnatrice Anna Pancaldi. Per gli spettacoli, oltre a Parassole (sabato 6 ore 21), la Marlon Banda (venerdì 5 ore 21) e in chiusura il film Siccità di Paolo Virzì (domenica 7 ore 21). In programma anche il laboratorio “Splash!”, sommelier dell’acqua, a cura di Viva Servizi. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile su www.greenloopfestival.com.