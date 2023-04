Daniel Norgren in concerto a Spilla Il compositore svedese ad Ancona a luglio 2023

Giovedì 13 Luglio 2023

SPILLA FESTIVAL

Corte Mole Vanvitelliana – ANCONA



Norgren arriva in Italia dopo l’enorme successo ottenuto per la collaborazione per il film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratto dal libro di Paolo Cognetti.

“Le Otto Montagne”, interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli è caratterizzato da una colonna sonora struggente che culmina con vede nella canzone “As Long As We Last” tratta dal disco “Alabursy” la sua colonna portante.

Daniel Norgren, classe 1983, fa il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con “Kerosene Dreams”.

Nel 2008 segue “Outskirt” questo secondo lavoro attira ben presto l’attenzione del pubblico e di un folto numero di appassionati di blues.

Nel 2010 viene pubblicato “Horrifying Deatheating Bloodspider” e Norgren riceve la nomina a cantante e compositore svedese dell’anno.

A fine 2011 segue un Ep di 6 tracce, “Black Vultures”, che contiene “Going Home Finally” che raccoglie l’interesse della BBC.

Nei primi mesi del 2013 rilascia “Buck”, a cui segue un nuovo tour europeo.

“Alabursy”, il suo quinto album pubblicato ad aprile 2015, viene accolto con entusiasmo sia dalla stampa sia dal pubblico che lo acclama come uno dei lavori più interessanti dell’anno.

A ottobre 2015 esce “The Green Stone”, un disco molto personale che evoca le immagini familiari di Norgen: la sua casa, le persone che ama e degli affetti di cui sente la mancanza.

Nel 2019 esce “Wooh Dang” e Onda Rock lo descrive così: ”Daniel Norgren è uno dei tasselli mancanti della musica folk-rock americana, forse perché lui non è affatto americano, ma svedese, anche se “Wooh Dang” è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock-blues alla Black Keys.”

SPILLA 2023

Spilla torna ad animare la città di Ancona con la sua XVI edizione.

Una rassegna ricca di appuntamenti live imperdibili.

Con quindici edizioni di successo alle spalle, festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione all’insegna della musica indipendente.

Affacciata sull’Adriatico, Ancona è uno dei gioielli del centro Italia: città d’arte ricca di monumenti, con oltre duemila anni di storia, con i suoi caratteristici vicoli del centro e i monumenti che si affacciano sul porto come palchi di un teatro.

Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata dal Vanvitelli nel ‘700. Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del festival.

Con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi talenti nazionali e internazionali, Spilla ha saputo ritagliarsi in quattordici edizioni un posto tra i più importanti festival musicali italiani.

L’intento del festival, nato nel 2007, è sempre stato quello di portare nella propria città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale.

Protagonisti delle scorse edizioni Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, Tallest Man On Earth, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft, Local Natives, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri. Accanto ai grandi nomi internazionali anche

Cosmo, Carl Brave, Ariete, Nu Genea, Gazzelle e altri ancora.

