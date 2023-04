A Spilla Festival ci sono i Verdena Una estate di grandi concerti ad Ancona

Spilla torna ad animare la città di Ancona con la sua XV edizione.



Una rassegna ricca di appuntamenti live imperdibili.

Con quindici edizioni di successo alle spalle, festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione all’insegna della musica indipendente.

Affacciata sull’Adriatico, Ancona è uno dei gioielli del centro Italia: città d’arte ricca di monumenti, con oltre duemila anni di storia, con i suoi caratteristici vicoli del centro e i monumenti che si affacciano sul porto come palchi di un teatro.

Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata

dal Vanvitelli nel ‘700.

Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone

del festival.

Con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi talenti nazionali e internazionali, Spilla ha saputo ritagliarsi un posto tra i più importanti festival musicali italiani.

L’intento del festival, nato nel 2007, è sempre stato quello di portare nella propria città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale.

Protagonisti delle scorse edizioni Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft,The Tallest Man on Earth, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri. Accanto ai grandi nomi internazionali anche Cosmo, Nu Genea, Ariete, Gazzelle e altri ancora.

PRIMO ARTISTA DI SPILLA 2023:

VERDENA

VENERDÌ 14 LUGLIO 2023 | MOLE VANVITELLIANA | ANCONA

Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona

Biglietto: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

“Volevo Magia” è il nuovo album dei Verdena uscito venerdì 23 settembre 2022 su etichetta

Capitol Records Italy/Universal Music, vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei

referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it.

Al nuovo disco ha fatto seguito un tour, che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha

portato i Verdena nei più importanti club italiani.

Dopo aver annunciato un ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor,

saranno impegnati in tour europeo, ed un tour per estate 2023, che li vedrà protagonisti nei

migliori palchi italiani, tra cui quello dello SPILLA FESTIVAL.