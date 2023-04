Ad Ancona l’incontro “Educhiamo i nostri figli al rispetto” A Palazzo delle Marche si sono confrontati il mondo della scuola e quello dello sport

597 Letture Cronaca

Palazzo delle Marche ha ospitato questa mattina l’incontro “Educhiamo i nostri figli al rispetto”, promosso dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Bpw Italia, con il patrocinio del Consiglio regionale e dell’Ufficio scolastico regionale. Un appuntamento che ha messo a confronto il mondo della scuola con il mondo dello sport, attraverso le voci di insegnanti, dirigenti scolastici, rappresentanti dei genitori e dell’associazionismo sportivo.

Punto di partenza del tavolo di lavoro è stata la nuova Carta dei diritti della Bambina, aggiornata dalla Fidapa nel 2016 e sottoscritta dall’Assemblea legislativa il 6 luglio del 2022. “Abbiamo firmato questa Carta insieme alla Fidapa – ha ricordato il Vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui nel saluto di apertura – e da quel momento i suoi principi accompagnano la nostra istituzione, ma anche il nostro ruolo di genitori. Grazie al vostro impegno, unito a quello della scuola, delle realtà sportive e dell’associazionismo, costruite un futuro per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Piena disponibilità del Consiglio regionale a farsi strumento per sostenere tutti coloro che lavorano per la crescita e per il bene dei nostri giovani, coinvolgendo come in questa occasione tante competenze e punti di osservazione importanti”.

In avvio dei lavori è intervenuta anche l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Chiara Biondi, che ha invitato ad “educare al rispetto con rispetto, senza imposizioni, comprendendo le inclinazioni e le aspettative delle nuove generazioni”.

Nei nove articoli contenuti nella Carta vengono sanciti i diritti fondamentali di ogni bambina, a partire dall’esigenza di protezione e di giustizia. “E’ importante iniziare una educazione alle pari opportunità fin dall’infanzia – ha osservato la Presidente Fidapa Ancona Gilberta Giacchetti – La famiglia, la scuola, lo sport sono i pilastri della formazione e questo appuntamento ha l’obiettivo di far nascere idee e opportunità di cammino per l’educazione al rispetto dei bambini e delle bambine”.

Nel corso del convegno le rappresentanti dell’associazione hanno descritto le iniziative promosse a livello nazionale ed europeo. Di seguito i contributi del mondo della scuola e dello sport, con le testimonianze di docenti, educatori ed atleti, moderate dalla rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale Alessandra Di Emidio. Presente all’iniziativa anche la consigliera regionale Lindita Elezi.