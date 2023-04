Serie A Top Highlights: i migliori momenti del campionato fino a oggi Uno stratosferico Napoli si avvia verso il suo terzo scudetto della storia, subito dietro regna l'equilibrio

Il campionato di serie A 2022/23 si sta rivelando ricco di emozioni e sorprese, con momenti memorabili di cui si parlerà ancora per molti anni.

Mentre uno stratosferico Napoli si avvia verso il suo terzo scudetto della storia, subito dietro regna l’equilibrio per quanto riguarda la corsa alla Champions e all’Europa League, senza dimenticare una lotta salvezza ancora tutta da decidere. Ma quali sono stati i momenti più belli ed emozionanti del torneo fino a oggi?

Le emozioni e le polemiche di Juventus-Salernitana

Era solo la sesta giornata, ma di Juventus-Salernitana ancora oggi riemergono gli strascichi polemici di una partita terminata in parità con le pesanti proteste dei bianconeri. Un match avvincente sin dall’inizio, con i granata che a sorpresa riescono a portarsi sul 2-0 nella prima frazione di gioco e l’undici di Allegri in grado di rimontare nella ripresa grazie alle reti di Bremer e Bonucci, in gol al 93esimo sulla respinta del rigore appena sbagliato, prima dell’episodio che ha fatto esplodere le polemiche dentro e fuori il campo. Al 94esimo, infatti, Milik gira la palla in rete di testa facendo esplodere la curva dei tifosi bianconeri ma l’arbitro, dopo aver consultato il VAR, annulla per un fuorigioco di Bonucci che si rivelerà, da successive immagini televisive, tenuto in gioco da Candreva. Proteste, espulsioni e discussioni durate per giorni hanno reso il match uno dei più analizzati e chiacchierati dell’intera stagione, ma c’è da dire che anche senza quel finale al vetriolo oggi parleremmo comunque di una delle partite più divertenti e avvincenti dell’intero torneo.

Milan-Napoli 1-2, i partenopei si prendono la vetta e non la lasciano più

Oggi parliamo di un Napoli che può vantare una differenza di punti abissale sul secondo posto e che, dunque, naviga con una certa tranquillità verso il tanto atteso terzo scudetto. Il momento topico però per i partenopei risale alla settima giornata, quando gli uomini di Spalletti espugnano San Siro e staccano proprio i rossoneri installandosi in vetta alla classifica al fianco dell’Atalanta: si tratta di 3 punti decisivi, ottenuti in un match difficile e combattuto, che forse ha rappresentato per gli azzurri la chiave di volta dell’intera stagione. Da quel momento, infatti, il Napoli non ha più abbandonato la testa della serie A di calcio allungando anzi sempre di più, settimana dopo settimana, il divario con le altre.

I primi 3 storici punti in A del Monza

18 settembre, una data storica per il Monza e per l’intera serie A, che registra la prima vittoria dei brianzoli nel massimo campionato italiano: un successo incredibile se si pensa che dopo 5 sconfitte consecutive e un pareggio a Lecce costato la panchina al tecnico Stroppa, gli uomini affidati alla guida di Raffaele Palladino ottengono 3 punti pesantissimi addirittura contro la Juventus. Il gol del danese Gytkjær ha fatto letteralmente sobbalzare i tanti che nel fare la bolletta avevano creduto di portare a casa una quota tranquilla puntando sui bianconeri, dando il via alla rimonta del team lombardo pian piano tiratosi fuori dalle cattive acque e diventato una delle maggiori rivelazioni del torneo. Come se non bastasse, il 19 gennaio l’impresa si è poi ripetuta con un netto 0-2 in trasferta all’Olimpico di Torino, che ha trasformato il Monza nella bestia nera della Juve.

Inter-Napoli, i nerazzurri riaprono il campionato

Altro momento topico della stagione è senza dubbio il ritorno in campo dopo la lunga sosta dovuta ai mondiali di Qatar, un evento che secondo molti addetti ai lavori avrebbe finito per sparigliare le carte in tavola e riaprire tutti i discorsi sia in testa che in coda. Il Napoli saldamente al comando rischiava, a detta di alcuni esperti, di iniziare un periodo di crisi come già accaduto in passato dopo l’exploit iniziale, un’eventualità che sembrava destinata a realizzarsi dopo l’1-0 subito a Milano contro l’Inter. Con quella vittoria, infatti, il divario tra partenopei e Milan si riduce ad appena 5 punti, 7 dalla Juve e 8 dall’Inter, con la possibilità di subire anche un pesante contraccolpo psicologico. In realtà, nelle settimane successive si vedrà come quell’episodio fosse desinato a rimanere isolato, con l’undici di Spalletti che invece ha ripreso a correre facendo terra bruciata dietro di sé.

Inter-Milan, il derby delle milanesi in crisi

Al di là di come si concluderà il campionato, non si può certo dire che le due milanesi abbiano vissuto una grande stagione: pur essendo entrambe in piena lotta Champions e qualificate ai quarti della massima competizione europea, Inter e Milan hanno pagato finora un andamento estremamente discontinuo, con tecnici e calciatori messi in forte discussione. Il derby dello scorso 5 febbraio ha rappresentato dunque un’importante occasione per regalare una soddisfazione ai tifosi, magari mostrando quel carattere mancato in molte altre partite di rilievo. Così, ad appena un paio di settimane dal match di Supercoppa in cui i nerazzurri hanno già asfaltato i cugini per 3-0, gli uomini di Simone Inzaghi riescono a portare a casa il derby della Madonnina con il risultato di 1-0 (gol di Lautaro Martínez), alimentando ulteriormente la crisi di gioco e morale dei diavoli rossoneri.

Questi sono solo alcuni dei momenti più importanti della stagione, ma con tante partite ancora da disputare c’è da credere che ne vedremo ancora delle belle!