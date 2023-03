Sperimentale di Pesaro gremito per il live di Micah P. Hinson Tanti applausi per il cantautore americano

Teatro Sperimentale di Pesaro gremito di gente arrivata anche da fuori provincia mercoledì sera 22 marzo per il concerto, unica data nelle Marche, del cantautore americano Micah P. Hinson.

Hinson, 42 anni, ha presentato, in versione live e accompagnato dalla sua band, il suo ultimo lavoro I lie to you, rilasciato lo scorso 2 dicembre 2022.

In quest’album l’artista si è messo a nudo e ha mostrato la propria storia, nella trasparenza di canzoni gonfie di amore, di assenza e di rimpianto.

Una voce rauca e segnata dalle intemperie, una musica vera e sincera ma struggente e poco rassicurante.

Ancor prima di compiere vent’anni Micah aveva già sperimentato gli effetti della musica e dei narcotici.

All’inizio del 2020, dopo aver pubblicato dieci album acclamati dalla critica, Micah P. Hinson ha quasi abbandonato la sua carriera musicale, ripresa poi in mano durante la pandemia.

Due ore di spettacolo, diversi bis e tanti applausi per un live emozionante.