Estesi interventi compensativi verso aziende agricole delle Marche colpite da alluvione 2022 L'assessore Antonini: "Ulteriore passo in avanti del Governo in aiuto alla nostra regione" - VIDEO

“Un ulteriore e significativo passo in avanti del Governo nazionale, in aiuto alla nostra regione, così duramente colpita dalla tragica alluvione del 15 e 16 settembre 2022″.

E’ quanto evidenzia l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, a seguito della recente firma del decreto, da parte del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che dispone l’estensione degli interventi compensativi rientranti nel Fondo di solidarietà nazionale anche alle aziende agricole marchigiane.

“Desidero ringraziare, per questo, il ministro Lollobrigida per la vicinanza e la sensibilità dimostrate verso le nostre comunità, così come il presidente Acquaroli per aver prontamente recepito la proposta di sostegno economico per il comparto agricolo. Documento che, personalmente, ho presentato in Giunta all’indomani del verificarsi della gravissima emergenza. Si tratta di un intervento molto importante e centrale, quello disposto con carattere di eccezionalità dal Governo, che sono certo potrà dare linfa e supporto economico a tante realtà aziendali che hanno patito danni infrastrutturali e ripercussioni economiche evidenti. Sono certo che, in sinergia con le Istituzioni competenti e in ascolto dei territori, la Regione promuoverà ulteriori misure e azioni progettuali, con l’obiettivo di incentivare, quanto prima, una pronta e decisa ripresa in quelle terre che hanno affrontato così tanti disagi e dolori”.