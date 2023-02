Operazione “stazioni sicure” nelle Marche Migliaia di persone controllate gli ultimi giorni

4090 persone controllate, 1 arrestato, 5 indagati in stato di libertà, 218 servizi di vigilanza in stazione, 60 servizi di vigilanza a bordo treno con 125 treni presenziati, 30 pattuglie automontate lungo linea, 2 contravvenzioni elevate, 1 minore rintracciato.

Questi sono i risultati relativi all’attività svolta dagli Agenti Polfer nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo nella settimana appena trascorsa.

La Polfer di Fabriano, avvalendosi anche della collaborazione dei cinofili, ha organizzato specifici servizi di vigilanza e controllo sia nella stazione di Fabriano che in quella di San Severino Marche, identificando circa 100 persone; due cittadini italiani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, uno di loro anche di un coltello a serramanico per cui sono stati segnalati alle Autorità competenti.

Nel corso della settimana si è svolta anche l’operazione di controllo straordinaria “stazioni sicure”, durante la quale sono state controllate 1.085 persone, 1 è stata denunciata; inoltre sono stati ispezionati 269 bagagli e controllati 49 scali ferroviari con l’impiego di 102 agenti.

L’operazione “stazioni sicure”, dedicata al contrasto delle attività illecite ed alla prevenzione di reati in ambito ferroviario, rientra tra le iniziative disposte periodicamente, su scala nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno, mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo.

Nelle stazioni di Ancona, Pescara e Perugia la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile.

Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.