“Un piano vendite per ammodernare il patrimonio Erap” Le parole dell'assessore regionale Stefano Aguzzi, intervenuto in occasione del 3° Congresso della Federazione del Sunia

“La Regione Marche ha messo in campo un piano vendite di 3200 alloggi popolari e inviato 9mila lettere agli inquilini offrendo la possibilità di acquistare l’immobile in cui vivono. Se riusciremo a centrare l’obiettivo la stima di incasso è di circa 25 milioni. Con questa cifra Erap, oltre a comprare nuovi alloggi, potrà realizzare una grande operazione di sistemazione, efficientemente energetico e valorizzazione di circa 800 appartamenti di sua proprietà che al momento non sono utilizzabili. Si tratta di una manovra virtuosa che va a favore degli inquilini che potranno avere una casa di proprietà ed a favore di Erap perché con quei proventi potrà ammodernare il suo patrimonio immobiliare più vetusto”.

Lo ha detto l’assessore all’Edilizia pubblica Stefano Aguzzi che mercoledì 26 gennaio è intervenuto al III Congresso della Federazione del Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) ad Ancona.