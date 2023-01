“Guido Castelli favorirà accelerazione ricostruzione post sisma” Lo pensa Francesco Battistoni

Congratulazioni al senatore Guido CASTELLI, nominato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni come nuovo commissario alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia”.

Lo dichiara in una nota il Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera e Commissario Regionale Marche di Forza Italia, Francesco Battistoni.

“Guido Castelli nel nuovo ruolo -aggiunge Battistoni – assume una posizione centrale che favorirà un’accelerazione decisiva per la realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo dei territori marchigiani.

Auguro perciò al nuovo commissario buon lavoro per l’importante ed essenziale compito di Ricostruzione del Territorio e, al tempo stesso, saluto e ringrazio l’ex commissario Giovanni Legnini, per il lavoro svolto fino ad ora e che continuerà il suo impegno nell’emergenza di Ischia”, conclude Battistoni.