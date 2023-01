Asi Marche, l’anno della ripartenza Il bilancio del 2022

È stato un vero e proprio anno di ripartenza, quello del Comitato Regionale ASI Marche. Il 2022 si è chiuso in maniera ottima sotto tantissimi punti di vista, grazie alle innumerevoli collaborazioni sportive, professionali e formative che ASI stesso ha prima ricercato e poi ottenuto.

Da un primo punto di vista, sul campo principale di Affiliazioni e Tesseramenti ASI Marche ha chiuso con un incremento importante e si è confermato con un trend in positivo negli ultimi 2 anni, complice anche la pandemia COVID che non aveva comunque fatto ”disperare” le varie ASD afferenti al Comitato. Nel territorio Regionale sono stati 53.331 i tesserati che hanno fatto sport grazie ad Asi di cui quasi 20mila solo nella provincia di Pesaro Urbino. Questo risultato assume sempre più importanza se si considera la giovanissima età del Comitato ASI Pesaro-Urbino, costituito nel 2004 e da allora continuamente in netta crescita.

Il 2022 è l’anno in cui la formazione ha ripreso in presenza e quindi si possono contare ottimi numeri di tecnici formati tramite i Corsi Formativi organizzati dallo Staff marchigiano, come il Corso Istruttori in Centri Estivi ed il Corso Istruttore PADEL, senza dimenticare i Corsi di Formazione per Aiuto-Istruttori in discipline applicate al mondo della Vela e il Corso in Match & Training Analysis.

Tante le manifestazioni in campo e in aula: tornei di Tennis, tornei di Beach Volley, un nuovo circuito di PADEL organizzato e seguito dal Maestro Attilio Tamborini, la conferma nel 2022 dell’evento Fano in Fitness grazie alla collaborazione con la ASD New Latin Academy, la crescita delle proposte formative e didattiche nei Centri Estivi Sportivi Jump, il Trofeo IOPRA organizzato in collaborazione con ASDAPS Smash Paddle & Beach di Pesaro, i progetti sportivi e sociali sul tema della Disabilità, anche grazie alla collaborazione con AGFI – Associazione Genitori e Figli per l’Inclusione – il progetto Anziano sarai tu” e una nuova fantastica collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Fano con cui si è concluso il 2022 all’insegna del Silent Fitness Solidale.

Non sono mancati poi i risultati da un punto di vista di premiazioni e celebrazioni: Francesca Petrini, presidente del Comitato ASI Pesaro Urbino è stata premiata in terra pesarese a fine anno con la stella di bronzo al merito sportivo CONI, e una settimana dopo le è stato conferito a Roma il premio ASI Nazionale ”Fabrizio Levati” per l’impegno e la dedizione all’interno del mondo ASI.

Un 2022 che poi verrà ricordato da ASI anche per le conquiste in vista delle gestioni di impianti sportivi: sempre il comitato pesarese, a giugno , si è aggiudicato il Bando Gara per la gestione di 19 impianti sportivi nel comune di Pesaro, grazie alla preziosa collaborazione con la Cooperativa T41B che si occuperà nei luoghi interessati del verde pubblico (qui la lista degli impianti https://www.asipesaro.it/impianti-di-pesaro-con-t41b).

Insomma, il 2022 ha regalato dei momenti indimenticabili grazie alla dedizione e alla passione di chi, al proprio interno, fa sì che questa macchina organizzativa continui a operare nel miglior modo possibile. L’ obiettivo è quello di un 2023 pieno di successi e di conferme, continuando a operare nel mondo sportivo con professionalità, competenza e passione.

