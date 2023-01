Ricostruzione, “contrari a sostituzione di Legnini” Pd Marche critico

652 Letture Politica

Gruppo PD Marche: “Un errore sostituire Legnini, figura autorevole e riconosciuta da tutte le parti politiche, che il nuovo commissario si dimetta come fece lui”

“Con estrema sorpresa e disappunto apprendiamo a mezzo stampa che il Presidente del Consiglio ha nominato un nuovo commissario per la ricostruzione” ad affermarlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico delle Marche.

“Siamo sorpresi” proseguono i dem “perché dopo gli appelli di tutti i comitati dei terremotati del Centro Italia e dei sindaci di tutte le parti politiche, ci saremmo aspettati come gesto di rispetto di una comunità ancora ferita, la conferma di Giovanni Legnini: una figura di grande valore tecnico e istituzionale che è riuscita a far partire la ricostruzione del centro Italia, tanto che lo stesso Governo ha scelto di nominarlo come commissario ad Ischia. Viviamo con stupore questa nomina” aggiungono “perché non pensavamo che si potesse fare spoil system solo per questioni di spartizione di poltrone e potere sulla pelle delle comunità terremotate, dopo il riconoscimento unanime del percorso fatto dalla struttura commissariale.

“Il nostro ruolo istituzionale” proseguono “ci impone di augurare che il nuovo commissario possa lavorare in continuità con quanto fatto dal precedente per scongiurare vacatio che genererebbero ulteriori intoppi alla ricostruzione. A Giovanni Legnini” concludono “va invece il nostro grazie per il lavoro svolto con competenza, capacità ed educazione istituzionale, impossibili da eguagliare. A tal riguardo, Legnini, assunto il ruolo di commissario si dimise autonomamente dalla Regione Abruzzo per dedicarsi a tempo pieno alle comunità colpite dal sisma. Ci aspettiamo ugualmente che il nuovo commissario scelga di dimettersi dal Senato per onorare a pieno il mandato conferitogli”.

Ancona, 3 gennaio 2023

Gruppo assembleare del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche