“Gregorini segretario nazionale è premio alla sua carriera” Il presidente CNA Marche Silenzi commenta la nomina del segretario regionale alla carica generale

“La nomina del segretario Cna Marche Otello Gregorini a Segretario Generale dell’associazione ” afferma il presidente regionale Cna delle Marche Paolo Silenzi “è un premio ad una carriera tutta votata alla crescita della Cna e allo sviluppo dell’artigianato e della piccola e media impresa ed è un riconoscimento alla Cna delle Marche e ad una regione che anche quest’anno si è confermata a primi posti per incidenza dell’artigianato e delle piccole imprese sul Pil.

Un sistema di piccole e medie imprese, il nostro, che è forte di 42 mila aziende artigiane con oltre 60 mila addetti, un contributo al Pil regionale del 17 per cento e un’incidenza sull’export regionale del 18 per cento. Un ruolo di asse portante dell’economia marchigiana, conquistato anche grazie al lavoro di uomini come Gregorini, da sempre in prima fila nella tutela degli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Faccio a nome di tutta la Cna delle Marche a Otello Gregorini i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà portare a Roma le buone ragioni degli imprenditori marchigiani. Sicuramente nel nuovo e prestigioso incarico, si impegnerà per mantenere e rafforzare il ruolo che la Cna ha saputo conquistarsi in questi anni nel panorama della rappresentanza imprenditoriale grazie anche all’apporto della sua classe dirigente. Con lui e con il presidente nazionale Dario Costantini, la Cna delle Marche continuerà a lavorare affinché venga riconosciuto appieno il ruolo dell’artigianato nell’economia del nostro Paese”.