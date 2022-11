Calcio: un libro racconta l’attuale momento d’oro della Vigor Senigallia Una cronaca degli ultimi mesi, con un ampio capitolo storico. Giovedì 1° dicembre presentazione in biblioteca

Un libro racconta la grande stagione 2021-2022 della Vigor Senigallia, iniziata con la festa del centenario, proseguita col ritorno in serie D dopo 18 lunghi anni davanti a un pubblico tornato ad appassionarsi come ai tempi d’oro e conclusa con la festa per i 40 anni dei Ragazzi della Nord.

