Ridefinita la composizione di diversi organismi regionali Si è proceduto con la nomina dei nuovi consiglieri

L’Assemblea legislativa ridefinisce l’assetto di diversi organismi a seguito del passaggio di alcuni consiglieri in Giunta, di altri eletti in Parlamento e dei nuovi ingressi.

Nel corso della seduta si è provveduto ad effettuare le necessarie nomine. Carlo Ciccioli (FdI) e Anna Menghi (Lega) entrano a far parte della Giunta per il Regolamento, Lindita Elezi (Lega) e Pierpaolo Borroni (FdI) del Consiglio dei marchigiani all’estero (la prima come membro supplente, il secondo come effettivo).

Sempre Elezi eletta nel Comitato per l’itinerario ebraico marchigiano, mentre Monica Acciarri (Lega) nel Consiglio direttivo dell’associazione ”Università per la Pace” e Andrea Assenti (FdI) nell’assemblea dei soci.

Acciarri diventa anche componente effettivo del “Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”.

Infine, l’Assemblea ha eletto Pia Maria Miccoli per il Comitato tecnico – scientifico previsto dalla legge regionale sulla “Promozione e disciplina degli ecomusei”.