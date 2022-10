Rapporto migranti 2022: sempre meno, più poveri e senza chance Lo rende noto il Dossier statistico presentato giovedì 27 ottobre presso la sede di Cgil Marche

104 Letture Associazioni

Giovedì 27 ottobre 2022, presso la sede della Cgil Marche, Ancona, è stato presentata da Eduardo Barberis la 32° edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2022, redatta a cura del Centro Studi e Ricerche Idos, con un focus di Vittorio Lannutti sulla situazione nelle Marche e l’approfondimento sulla situazione lavorativa dei migranti elaborato da IRES CGIL Marche su dati INPS.

“A livello regionale tutti gli indicatori sono in calo: la popolazione migrante rappresenta l’8,6% della popolazione marchigiana (dal 9,7% di Fermo al 6,7% di Ascoli Piceno), in prevalenza di genere femminile e in una fascia di età prevalentemente tra i 30 e i 44 anni. Su un totale di 127.606 residenti stranieri, 97.076 sono cittadini non comunitari, che richiedono il permesso di soggiorno principalmente per ricongiungimento familiare. L’8,9% degli occupati sono stranieri, così come il 10% delle imprese regionali” evidenzia Vittorio Lannutti – IDOS Marche.

“I dati elaborati dall’IRES Cgil Marche confermano la diminuzione costante del numero dei lavoratori migranti dipendenti e l’acuirsi delle diseguaglianze: I lavoratori migranti si occupano solo in alcuni settori (principalmente quello agricolo), con qualifica operaia per l’85,8% dei casi e con retribuzioni medie annue, nel settore privato, pari a € 12.517/anno (ossia il 28% in meno della retribuzione media dei dipendenti italiani dello stesso settore)” sottolinea Rossella Marinucci – segreteria CGIL Marche

L’accoglienza offerta ai profughi ucraini non si è estesa ai migranti forzati di altre nazionalità, spesso provenienti da conflitti non meno sanguinosi, che sono rimasti oggetto di preclusioni e pregiudizi. La presenza dei migranti vive un inserimento sociale ancora subalterno.