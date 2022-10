Il presidente regionale Acquaroli visita lo stand marchigiano al TTG di Rimini "I dati di arrivi e presenze relativi al 2022 superano quelli della stagione 2019"

150 Letture Cronaca

“Le Marche vantano numeri importanti in fatto di turismo. I dati di arrivi e presenze relativi al 2022 superano quelli della stagione 2019 nonostante i primi mesi di questo anno siano stati difficili, condizionati dalla pandemia. C’è tanto da fare, il momento che attraversiamo è particolare e si continua a lavorare in emergenza, prima per la pandemia e ora per la crisi ucraino russa con le conseguenze che tutti registriamo nella quotidianità, dal caro energia al costo delle materie prime. Ne deriva un’influenza diretta anche sulle scelte dei cittadini e dei grandi flussi turistici. Questo però non ci deve far paura perché siamo consapevoli che è un momento e passerà. Dobbiamo continuare a spingere sulla promozione e soprattutto su progetti che riescano a valorizzare l’offerta variegata che la nostra regione può offrire”.

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al TTG Travel Experience 2022, la fiera del turismo che si e aperta oggi a Rimini. Il presidente ha visitato l’ampio stand della Regione Marche che occupa uno spazio di circa 500 metri quadrati e ha incontrato i numerosi operatori del settore presenti.

Nel pomeriggio ha partecipato alla presentazione del Touring Magazine del Touring Club, 280mila soci abbonati, che dedica la copertina di ottobre proprio alle Marche e all’associazione Paesaggio Eccellenza ideatrice di “Visit Industry Marche”, il progetto che si propone valorizzare le imprese del territorio attraverso programmi di sviluppo turistico e marketing territoriale. In pratica le aziende aprono le porte e diventano punti di interesse per i turisti in cerca di eccellenze artigianali e prodotti tipici. Presenti anche il presidente dell’associazione Domenico Guzzini e il direttore della rivista Silvestro Serra.