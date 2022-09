Regno Unito: è morta la Regina Elisabetta II La Famiglia Reale lo ha annunciato al mondo attraverso Twitter. Aveva 96 anni, ha regnato per 70. Carlo è il nuovo Re

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.

La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio.

Il Re e la sua Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani.

E’ stato il profilo Twitter della Famiglia Reale ad annunciare in questo modo al mondo la morte della regina Elisabetta II, alle 19.30 dell’8 settembre 2022.

Dalla tarda mattinata si era rapidamente diffusa in tutto il mondo la notizia che la regina era sotto controllo medico, nel castello di Balmoral, facendo trapelare la preoccupazione dei medici. Nel corso delle ore successive sono accorsi al capezzale della sovrana i suoi figli, tra cui Carlo, che viene da subito identificato come il Re del Regno Unito, e i nipoti. Quando tutti sono giunti al capezzale, è stata diffusa la notizia del decesso di Elisabetta II, all’età di 96 anni, dopo 70 anni di regno, il più lungo della monarchia inglese.

La prima dichiarazione ufficiale, dopo l’annuncio della morte, è stata quella del figlio Carlo, che assumerà il nome di re Carlo III: “La morte della mia amata madre, sua maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e tutti i membri della mia famiglia.

Piangiamo profondamente la scomparsa di un caro sovrano e di un’amata madre. So che la sua perdita sarà percepita profondamente in tutto il Paese, il Regno e il Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo.

Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla consapevolezza del rispetto e del grande affetto che la Regina ha così largamente ricevuto”.

Lo ha seguito la neo premier Liz Truss: “Oggi la corona passa ad un nuovo sovrano, com’è stato per oltre mille anni. Dopo la fine dell’età elisabettiana seconda, auspichiamo l’inizio di una nuova era: God save the King”.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo.