Finali 2022 Unvoltoxfotomodella: le miss delle Marche sono in partenza per Pisa Il concorso nazionale di bellezza vedrà il suo epilogo sabato 10 settembre: 40 le ragazze in lizza per la fascia

Sono pronte per la partenza le nostre 7 miss finaliste regionali del noto concorso nazionale di bellezza “Unvoltoxfotomodella”, che rappresenteranno la nostra regione Marche alla finale nazionale del 8, 9, 10 settembre a Marina di Pisa.

Le sette bellissime ragazze saranno in gara con le 40 miss provenienti da tutta Italia, dove oltre all’ambito titolo nazionale potranno vincere grandi contratti di lavoro con note agenzie di moda.

La serata conclusiva si svolgerà sabato 10 settembre con la direzione delle coreografie moda nazionale della fabrianese Valentina Papi, ospiti di eccezione dalla Tv, dai reality e dalla radio.

Queste le bellissime miss che rappresenteranno le nostra regione: Miss “Unvoltoxfotomodella Marche 2022”, Cristana Taras, fisico statuario di Matelica (MC), Sarah Matande di Castelbellino (AN), Federica Argentati di Senigallia (AN), Natalie Guidi di Ancona (AN), Sirin Bejaoui di Collemarino di Ancona (AN), Martina Tonini di Fabriano (AN) e Giulia Saccinto di Senigallia (AN).

Ora non possiamo far altro che augurare alle nostre Miss tanta fortuna per questa finale! Continuate a seguirci per scoprire la nuova Miss insieme a noi!

Nel frattempo al Paradise di Monsano, il 10 settembre si svolgerà la preselezione 2023 del concorso di bellezza!