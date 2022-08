L’Associazione Nazionale Libera Caccia delle Marche si schiera a difesa del calendario venatorio Il presidente Gasparini: "Per l'ennesima volta abbiamo assistito al consueto attacco animalista"

122 Letture Associazioni

L’Associazione Nazionale Libera Caccia delle Marche informa che si costituirà in giudizio in queste ore per affiancare la Regione Marche nella difesa del Calendario Venatorio regionale per la stagione 2022/23.

Per l’ennesima volta, nonostante l’estremo scrupolo e l’assoluto rigore nel rispetto di ogni norma nazionale ed europea e di ogni cautela di tipo scientifico praticati dalla Regione Marche, abbiamo assistito al consueto attacco animalista con l’impugnazione del predetto Calendario Venatorio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Siamo fiduciosi che l’Organo di giustizia amministrativa, sentiti anche i nostri legali, saprà ben valutare e derubricherà il ricorso a mero clichè che si ripete ogni anno in modo anche stucchevole.

Giancarlo Gasparini

Presidente ANLC Marche