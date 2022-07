Il Generale Bernardini incontra i carabinieri delle Marche Visita istituzionale del comandante della Podgora

Il Generale di Corpo d’Arma Enzo BERNARDINI, Comandante Interregionale “Podgora”, nella giornata di oggi 18 luglio si è recato in visita al Comando Legione Carabinieri “Marche” dove, accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Fabiano SALTICCHIOLI, nel corso dell’incontro con il personale che si è svolto nel cortile d’onore della Caserma “Giovanni Burocchi”, ha rivolto espressioni di apprezzamento e di stima a tutti i militari dell’Arma che prestano servizio nel territorio di competenza, per il costante impegno profuso nello svolgimento del servizio, esortandoli a continuare ad operare con lo stesso entusiasmo e professionalità, per corrispondere pienamente alla sempre maggiore richiesta di tutela proveniente dalla comunità marchigiana.



All’evento, erano presenti il Gen. C.A. M.O.V.M. Rosario AIOSA, dell’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gen. B. Tito Baldo HONORATI, i Comandanti Provinciali, una rappresentanza dei Comandanti di Compagnia, dei Comandanti di Stazione, dei militari della Legione Carabinieri Marche, dei delegati del Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.), del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.