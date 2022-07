In Consiglio Regionale Marche “Rapporto stato attuazione politiche comunitarie” e sanità Convocazione per martedì 12 luglio. In apertura, come di consueto, previsto l'esame delle interrogazioni

Seduta del Consiglio regionale martedì 12 luglio, a partire dalle 10. Per la Sessione europea prevista la presentazione, ad iniziativa della Giunta, del “Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie” (Relatori Andrea Putzu per la maggioranza e Manuela Bora per l’opposizione).

All’ordine del giorno diverse mozioni in larga parte su problematiche relative alla sanità e l’elezione del revisore unico dell’Ente parco regionale del Conero. In apertura, come da regolamento, l’esame delle interrogazioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi al sito del Consiglio regionale delle Marche.

Ordine del giorno

1) Interrogazioni:

· n. 487 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo “Estensione decontribuzione Sud alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 ed in tutte le aree di crisi industriale complessa della Regione Marche. Risoluzione n. 10/2020”.

· n. 502 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, Cesetti, Vitri “Potenziamento personale nelle sedi INPS delle Marche”.

· n. 507 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri “Nomina Regione Marche Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale”.

· n. 456 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Modalità di rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali”.

· n. 478 a iniziativa della Consigliera Lupini “Laboratorio Analisi dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano: ritardi nella validazione referti, prossime carenze di organico di tecnici e possibile rischio di chiusura”.

· n. 488 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Iniziative per il contrasto alla mobilità sanitaria passiva nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino”.

· n. 512 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Biancani, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Chiarezza sui lavoratori in somministrazione nella sanità delle Marche”.

2) SESSIONE EUROPEA

Rapporto n. 30/22 ad iniziativa della Giunta regionale “Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio”.

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione)

3) Nomina:

Elezione del revisore unico dell’Ente parco regionale del Conero – sostituzione

(articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13, e articolo 14 dello Statuto dell’Ente)

(voto limitato a uno)

4) Mozione n. 254 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Adozione misure straordinarie per il reclutamento di medici per le attività di Pronto soccorso”.

Mozione n. 260 a iniziativa del Consigliere Latini “Grave situazione in cui versa il Pronto Soccorso di Jesi”.

Interrogazione n. 486 a iniziativa della Consigliera Lupini “Grave carenza di medici di emergenza-urgenza in servizio nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord anche a seguito di possibile assunzione a tempo indeterminato presso AUSL della Romagna”.

Interrogazione n. 505 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Problematiche reparto pronto soccorso di San Benedetto del Tronto”.

Interrogazione n. 506 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Situazione critica del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

5) Mozione n. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Adozione di un programma di inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della Regione Marche”.

6) Mozione n. 202 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Biancani, Vitri “Introduzione del servizio dello Psicologo delle cure primarie e azioni a sostegno dell’intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini”.

Mozione n. 223 a iniziativa della Consigliera Lupini “Introduzione del servizio dello Psicologo delle cure primarie”

Mozione n. 224 a iniziativa della Consigliera Lupini “Inserimento delle psicologhe e psicologi nei presidi territoriali-Case di Comunità”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

7) Mozione n. 113 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo “Mantenimento sportello bancario entroterra maceratese”.

Mozione n. 158 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui, Rossi, Marcozzi “Chiusura dello sportello bancario nel municipio di Auditore”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

8) Mozione n. 114 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Attivazione corsi di laurea in ingegneria elettrica e navale nella Regione Marche”.

9) Mozione n. 112 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri, Santarelli “Istituzione Tavolo Tecnico per l’applicazione del migliore modello organizzativo riguardo la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità”.

Interrogazione n. 483 a Iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Inserimento della figura dell’infermiere di famiglia o comunità nei setting dell’assistenza sanitaria territoriale del Servizio Sanitario Regionale”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

10) Mozione n. 117 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Programmazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali”.

11) Mozione n. 203 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini “Istituzione di un fondo integrativo regionale contro il rincaro delle bollette di gas ed elettricità”.

Mozione n. 206 a iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Pasqui, Marcozzi, Santarelli “Caro bollette”.

Mozione n. 212 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Azioni a sostegno del sistema economico regionale per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas”.

Mozione n. 233 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Interventi diretti a favore delle imprese marchigiane per affrontare il rincaro dei costi dell’energia”.

Mozione n. 236 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo del gas metano”.

Interrogazione n. 425 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Addizionale regionale all’imposta erariale sul gas metano”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

12) Mozione n. 209 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”. (Iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del Regolamento interno)

Interrogazione n. 368 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Programma investimenti per gli Ospedali di Comunità nell’Area Vasta 4”.

Interrogazione n. 394 a iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, Serfilippi, Cancellieri “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)