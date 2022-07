Il concerto di Danilo Rea dà il via all’edizione 2022 del Marche Festival L'evento, previsto domenica 10 luglio a Ostra Vetere, sarà il primo di un programma che continuerà fino al 26 agosto

Organizzato dall’Associazione Culturale Lemuse in collaborazione con il Comune di Ostra Vetere, con l’Associazione Corinaldo Jazz, con il sostegno della Regione Marche e il patrocinio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” MARCHE FESTIVAL Summer 2022, presenta il prestigioso calendario di concerti che dal 10 luglio al 26 agosto si terranno su palcoscenici di tre provincie della regione, in teatri, piazze, borghi storici, siti archeologici, luoghi di interesse paesaggistico, cantine e dimore storiche in collaborazione con il FAI delegazione di Pesaro Urbino.

L’inaugurazione dei concerti del Festival è affidata al celebre pianista jazz DANILO REA. Il concerto si terrà domenica 10 luglio alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Teatro Romano, nell’Area archeologica “Le Muracce”, in Frazione Pongelli di Ostra Vetere.

Danilo Rea presenterà Improvvisazioni Piano Solo, un programma nel quale confluiscono le sue esperienze in ambito jazz e pop. Celebre per le sue collaborazioni con big statunitensi – come Chet Baker, Lee Koniz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer – Danilo Rea lega il suo nome a quello dei gradi jazzisti italiani come Massimo Urbani, Renato Sellani, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito e in ambito pop alle collaborazioni con Mina e Gino Paoli firmando numerose produzioni discografiche.

Il Marche Festival in questa edizione estiva comprende 17 eventi in tre cicli: concerti Jazz, Classica e Contemporanea, Montesaxnovo Festival & Masterclass. Inoltre la rassegna “Musica in Vigna” diVinoinMusica in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier e un ciclo di concerti in collaborazione con il FAI delegazione di Pesaro Urbino.

INFO

www.marchefestival.net

ACQUISTO BIGLIETTI

www.liveticket.it

www.liveticket.it/marchefestival

Prezzo dei biglietti: concerto del 10 luglio, intero €10, ridotto under 26 €7

Informazioni in loco

IAT – Piazza Satellico, Ostra Vetere, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, lunedì pomeriggio chiuso

Tel. 071 965700 – email: polomuseale@comune.ostravetere.an.itlemusefestival@gmail.com

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Pinacoteca del Polo Museale di Ostra Vetere (Piazza Satellico).