L’atrio del Consiglio regionale Marche intitolato ad Aldo Davanzali L'imprenditore salì alle cronache, ingiustamente, dopo la tragedia di Ustica

In programma per lunedì 27 giugno, alle ore 11, a Palazzo delle Marche (Piazza Cavour 23 – Ancona), la cerimonia per l’intitolazione dell’atrio della sede degli uffici del Consiglio regionale ad Aldo Davanzali, avvocato, imprenditore marchigiano, Presidente della compagnia aerea Itavia salita alle cronache per la tragedia di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980.

Intervento iniziale del Presidente del Consiglio, Dino Latini. Prevista la presenza di familiari, collaboratori e testimoni del suo percorso di vita.

All’iniziativa parteciperanno i componenti dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e i Capigruppo consiliari.