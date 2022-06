Il rilancio dei borghi marchigiani Se ne parla a Potenza Picena

228 Letture Cultura e Spettacoli

Il rilancio dei borghi marchigiani attraverso le azioni e le misure messe in campo dalla Regione Marche sarà l’argomento dell’incontro che si terrà domani sera alle 21.15 all’Auditorium Scarfiotti di Potenza Picena (via Silvio Pellico).

Interverranno il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore alla Cultura Giorgia Latini, il sindaco del Comune di Potenza Picena Noemi Tarabini, il direttore artistico di MarCHESTORIE Pino Insegno e il direttore del Dipartimento di Sviluppo Economico Raimondo Orsetti. “Sarà un’occasione importante – spiega Acquaroli – per illustrare ai cittadini la legge per il sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e al ’Festival Marchestorie Racconti & tradizioni dai borghi in festa’, per la promozione del patrimonio di antiche tradizioni e saperi. La Regione Marche ha la ferma intenzione di rivitalizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici, favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio, promuovere il turismo e il soggiorno in un contesto urbano di pregio a contatto con le comunità residenti, ma soprattutto lavorare in filiera anche con i corpi intermedi per favorire l’insediamento di attività produttive e l’avvio di politiche attive che rendano i nostri borghi attrattivi e modelli di nuove forme di impresa.

A questi interventi saranno destinati almeno 100 milioni di euro, tra risorse regionali ed europee”. L’ingresso all’evento è libero e aperto al pubblico.