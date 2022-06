Nelle Marche un simbolo del rock indipendente Usa I Dinosaur Jr di scena a Pesaro in formazione originale. Concerto spostato al Teatro Sperimentale causa meteo incerto

AGGIORNAMENTO – Il concerto dei Dinosaur jr previsto a Pesaro la sera di martedì 7 giugno, al Parco Miralfiore – su iniziativa del Comune di Pesaro con l’AMAT – avrà luogo al Teatro Sperimentale a causa delle incerte previsioni metereologiche.

Reduci dalla recente pubblicazione di Sweep It Into Space, i giganti dell’indie rock americano Dinosaur jr arrivano in concerto a Pesaro il 7 giugno al Parco Miralfiore – su iniziativa del Comune di Pesaro con l’AMAT – in formazione originale, con J Mascis alla chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria.

Nome di culto della scena indie americana che ispirò anche i Nirvana, in attività dai primi anni ’80, la bandi di J Mascis e Lou Barlow porta sul palco la solita combinazione perfetta di hardcore, punk e classic rock, un sound unico, sguaiato e rumoroso, con momenti di accattivante melodia, che ha ispirato musicisti a ogni latitudine.

Il disco originariamente previsto per il 2020, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, è uscito nella primavera dello scorso anno. Con Sweep It Into Space i Dinosaur Jr danno spazio al loro inconfondibile sound, continuando ad espandere l’universo personale, senza mai perdere la propria anima. L’album vede la presenza di Kurt Vile in veste di co-produttore, donando ancora più spessore alla già vivace vena melodica della band. Lou Barlow ci regala autentiche gemme dall’aria neo-60s, J Mascis ricama riff di chitarra ricordando a tutti il suo amore per gli Stooges, mentre Murph lavora dietro ai tamburi con la precisione di un metronomo.

Il concerto prevede live di apertura della brava artista Emma Tricca e di un secondo gruppo, pesarese, i Container 47. Con il suo stile in bilico tra folk, blues e poesia, Emma Tricca, cantautrice/chitarrista, ha conquistato pubblico e media britannici. Il suo stile unico è stato spesso paragonato a un incrocio tra il gli artisti del Greenwich Village degli anni ’60, Nico e Patti Smith.

Nel suo ultimo lavoro (St. Peter 2018) Emma ha collaborato con Jason Victor (The Dream Syndicate) e Steve Shelley (Sonic Youth) formando una band che riecheggia il folk-rock degli anni ’70 con un certo fascino psichedelico, ancora una volta con un suono completamente distintivo. Attualmente sta lavorando su un nuovo LP con la sua band, che dovrebbe uscire quest’anno.

L’ambizione di coniare nuovi idiomi, rifuggendo pertanto quelli prefabbricati, è del tutto evidente nelle elucubrazioni sonore dei Container 47, una sigla performante che racchiude il coraggio della sperimentazione, traduce manipolazioni di sorgenti sonore naturali, deformandole, moltiplicandole, amplificandole e vivisezionandole.

Pesaro Città della Musica Unesco prosegue la sua ricca programmazione estiva con, tra gli altri, i concerti al Parco Miralfiore di Kings of Convenience il 24 luglio e Arab Strap il 29 luglio.

Info e biglietti presso biglietteria del Teatro Sperimentale 0721 387548, Tipico Tips 0721 34121 e circuito Amat/vivaticket, anche on line. Inizio concerto ore 21.