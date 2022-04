“Acquaroli fa scena muta, non siamo ottimisti sulla questione Amazon” Mangialardi pessimista sulla realizzazione dell'hub a Jesi

144 Letture Cronaca

“Avevamo il forte sospetto che la giunta regionale fosse allo sbando sul caso Amazon. Oggi ne abbiamo avuto una drammatica conferma.

La scena muta fatta dal presidente Acquaroli durante l’interrogazione presentata dal Partito Democratico per conoscere quali iniziative avesse intenzione di assumere la Regione Marche per sbloccare gli intoppi burocratici che hanno compromesso la realizzazione dell’hub logistico a Jesi, il presidente, che peraltro è titolare della delega all’Interporto, è rimasto silente. Un silenzio, il suo, che dice più di tante parole e che inchioda l’intera giunta alle sue gravi responsabilità.

L’interrogazione era stata depositata lo scorso 14 dicembre, quando era ormai chiaro a tutti, tranne che ad Acquaroli, che la dilatazione dei tempi della negoziazione tra Interporto e Scannell rischiava di far sfumare il progetto. Che in questi quasi quattro mesi né il presidente né i suoi assessori abbiano sentito il dovere di prendere in mano la situazione esercitando il ruolo politico che la questione richiedeva è semplicemente da irresponsabili e rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro a Jesi e in Vallesina, che sarebbero stati fondamentali per dare una risposta alla crisi occupazionale che ha colpito questi territori negli ultimi anni.

Purtroppo, la totale mancanza di idee, visione e prospettiva palesate oggi dal silenzio del presidente non ci rende ottimisti sul futuro di Amazon a Jesi”.

Maurizio Mangialardi