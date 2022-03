Le Marche tornano in zona bianca Dal 1° aprile stop al sistema a colori ma non al Green Pass

Le Marche sono tornate in zona bianca da stamane, lunedì 21 marzo.



Dopo 3 mesi in arancione e giallo, la regione torna bianca anche se, sostanzialmente, rispetto a prima non cambia nulla.

Soprattutto, la classificazione varrà per pochi giorni: dal 1° aprile infatti il sistema a colori predisposto per il periodo pandemico verrà definitivamente abbandonato in tutta Italia.

Il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza istituto nel 2020 e con esso cadrà anche il sistema dei colori, ma non il Green Pass Rafforzato, che invece rimarrà obbligatorio ancora per un mese.

La certificazione verde rimarrà obbligatoria fino al 30 aprile, per i servizi di ristorazione al chiuso, le piscine, i centri benessere, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi.