“Eliminare entro il 2030 il cancro della cervice uterina e gli altri tumori da HPV” Giornata mondiale il 4 marzo

Eliminare entro il 2030 il cancro della cervice uterina e gli altri tumori da HPV. E’ l’obiettivo fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione Europea, ricordato in occasione della Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus, fissata il 4 marzo.

«La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative e il Coordinamento delle commissioni consiliari politiche sanitarie – spiega la Presidente della Commissione sanità, Elena Leonardi – aderiscono a questa iniziativa per accrescere la consapevolezza e ampliare la conoscenza dei rischi associati al Papilloma virus. E’ un’occasione per ribadire quanto la prevenzione e la vaccinazione siano fondamentali per sconfiggere i tumori causati dall’HPV». Ogni anno in Europa le diagnosi di cancro alla cervice sono circa 65.000 e con 25mila decessi questa forma di neoplasia rappresenta la seconda causa più comune di decesso per tumore per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni.

«A causa della pandemia – segnala la Leonardi –, la campagna vaccinale ha registrato un rallentamento, per questo oggi dobbiamo richiamare l’importanza della prevenzione primaria, per raggiungere l’obiettivo del 90% di copertura negli adolescenti maschi e femmine. Con la vaccinazione, unita allo screening, questo tipo di tumore, che colpisce prioritariamente le donne, può essere sconfitto e come istituzioni regionali, a pochi giorni dall’8 marzo, ribadiamo l’impegno per sensibilizzare sui rischi di queste patologie, ma anche sugli strumenti che abbiamo a disposizione per superarli».