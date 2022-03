Trenitalia e MaSMo per la mobilità integrata nella città di Ancona – VIDEO Presentata partnership dedicata al trasporto ecosostenibile: treno+mezzo elettrico per raggiungere centro da stazione ferroviaria

Dalla stazione ferroviaria di Ancona al centro città o verso il posto di lavoro con mezzi di locomozione elettrici, nel rispetto dell’ambiente ed ottimizzando i tempi di spostamento.

Una nuova opportunità di integrazione modale nata dalla partnership tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e MaSMo, una start up per il noleggio di monopattini ed auto elettrici (www.masmomobility.it) che permetterà a chi raggiungerà Ancona con il treno di noleggiare i mezzi eco-friendly a tariffe vantaggiose tramite l’App MaSMo Mobility (disponibile sia per sistemi Android che per iOS).



L’iniziativa è stata presentata oggi ad Ancona da Guido Castelli, Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Fausto Del Rosso, Direttore Regionale Marche di Trenitalia e da Ida Prosperi, Amministratore Unico di MaSMo.

“Come Regione ci siamo posti l’obiettivo – ha sottolineato Castelli – di rendere familiare e accessibile il mezzo green per eccellenza, il treno, ai consumatori e su questo stiamo lavorando con Del Rosso: ad esempio ci stiamo dotando di convogli sempre più perfomanti e comodi e della carta Tutto Treno, un titolo di viaggio agevolato. L’iniziativa che presentiamo oggi, fa parte di questa politica di ‘familiarizzazione’ ed in parte si sostiene anche con il contributo della Regione: l’accise sugli idrocarburi infatti, è stata destinata ad un bando per favorire la mobilità sostenibile e Masmo ha saputo cogliere questa opportunità”

“Presentiamo un servizio smart che speriamo si diffonda – ha spiegato Del Rosso –. Si tratta di un’estensione del servizio di trasporto del treno grazie al nostro parte green che mette a disposizione servizi elettrici. Ogni contributo utile a togliere auto private dalla strada e a potenziare l’integrazione del servizio pubblico locale con mezzi che possano favorire la quotidianità degli utenti, a partire da pendolari e studenti, negli spostamenti è una cosa ben gradita”.

“Crediamo che l’accelerazione verso la mobilità sostenibile sia possibile grazie alla presenza di infrastrutture e servizi innovativi digitalmente integrati da utilizzare in modo smart e autonomo con lo sviluppo delle app” ha aggiunto Prosperi.

Presenti anche, Nardo Goffi, Direttore Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile Regione Marche, Cinzia Montironi, Responsabile Settore Mobilità e Trasporto Pubblico Locale Regione Marche e Pierluigi Bocchini, Presidente di Confindustria Ancona.

L’utilizzo del mezzo elettrico in combinazione con il treno rappresenta il connubio ideale per un trasporto veramente ecosostenibile, requisito necessario per permettere alle nostre città e a chi le vive di continuare a “respirare”.

La partnership tra Trenitalia e MaSMo non si esaurisce nel noleggio di mezzi elettrici ma spazia in tutti i servizi offerti:

MaSMo Park

sosta gratuita nella sessione di parcheggio di primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore

MaSMo Share

buono per il noleggio di mezzi elettrici, auto e monopattini, per il primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore

MaSMo Charge

servizio di ricarica gratuito dell’auto elettrica per un primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore

MaSMo Stay CoWo & Conference

buono gratuito per l’utilizzo di uffici e sale conferenze per un primo utilizzo e a seguire sconto del 10% sulle tariffe in vigore

Semplicissimo usufruire delle promozioni riservate ai possessori di un abbonamento regionale Trenitalia in corso di validità – annuale, mensile o settimanale – o del biglietto di corsa semplice del treno regionale valido il giorno stesso o ai due giorni precedenti il viaggio: nelle fasi di registrazione/utilizzo delle APP inerenti i servizi MaSMo (scaricabili dagli store iOS e Android) sarà sufficiente inserire il codice promozionale dedicato.

Ulteriori informazioni su www.trenitalia.com e su www.masmomobility.it